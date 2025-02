SERIE A1. Che derby al Capannino: l’Innocenti Follonica chiede strada al Circolo Pattinatori

HOCKEYDerby al Capannino. Stasera alle 20.45 al Capannino l’Innocenti Follonica dovrà cercare di togliersi dall’imbarazzo e superare i cugini biancorossi. Un match però che nasconde mille sfaccettature: da una parte gli azzurri reduci dall’eliminazione in Coppa Italia e dalla brutta sconfitta a Trissino, dall’altra i biancorossi, "tranquilli" a 20 punti e con l’obiettivo di ben figurare anche se la squadra è davvero in emergenza. Mariotti dovrà fare a meno di Paghi (fermato per una giornata dal giudice sportivo dopo l’espulsione col Montebello) e di Cairo, infortunato. E avrà solo un cambio d’esperienza nella rotazione (Cabiddu). L’unico vantaggio di Saavedra e compagni sarà, dunque, di non aver nulla da perdere, al contrario dei padroni di casa che non vogliono perdere posizioni in classifica. Il Follonica non potrà dunque permettersi altri passi falsi vista la situazione ’tesa’, con la dirigenza che non esclude nulla in caso di risultato negativo. Silva potrà contare comunque sulla strada al completo: Barozzi a difesa della porta (Mugnaini pronto in panchina). I giocatori di movimento saranno Franchi, Thiel, Montigel, Bracali, F.Pagnini, M.Pagnini, D.Banini, F.Banini. "Per noi - ha detto il tecnico del Grosseto Massimo Mariotti - sarà una partita difficilissima, cerchiamo di onorarla sapendo che loro vogliono vincere a tutti i costi. Dobbiamo anche essere consapevoli che il nostro campionato, con 20 punti in classifica e 10 partite ancora da disputare, è sicuramente sopra le aspettative. Dovremmo sfruttare le situazioni che si presentano".