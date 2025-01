Serie A1. Chicco Rossi torna a giocare per il Forte

Francesco Chicco Rossi torna al Forte, e a renderlo noto è la stessa società rossoblu, in un comunicato. "La Canniccia Motor Club VH Forte è lieta di comunicare il ritorno di Francesco Chicco Rossi, che si unirà nuovamente alla squadra per il resto della stagione 2024-25. La società aveva precedentemente concordato con il giocatore la possibilità di un suo reintegro; reintegro resosi necessario a causa del grave infortunio subito da Pato Ipinazar. In un momento così delicato, Chicco ha dimostrato il suo attaccamento ai nostri colori e, nonostante avesse pianificato di allontanarsi dall’hockey giocato, ha accettato di rivedere i suoi progetti personali. Il giocatore è già operativo e, da lunedì, ha iniziato ad allenarsi con i suoi compagni per integrarsi al meglio nei meccanismi del gruppo e ritrovare il ritmo di gioco necessario".