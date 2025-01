Serie a1. Coppa Italia amara per il Cp Grosseto. Bene un tempo e mezzo, poi è tutto Trissino

Il Circolo Pattinatori Grosseto saluta la Coppa Italia dopo la sconfitta (5-2) contro il Trissino. Il quintetto guidato da Massimo Mariotti, che al PalaDante si è schierato per quasi tutta la partita a zona, ha comunque retto l’urto del Trissino alzando bandiera bianca a metà della ripresa.

L’inizio del match è scoppiettante: Alvarinho dopo 52 secondi porta in vantaggio i vicentini con un tiro da lontano che s’infila sul primo palo alla destra di Fongaro. Passano quattordici secondi e il Grosseto pareggia: De Oro manovra sulla destra, serve Saavedra, piazzato sul palo più lontano della porta di Zampoli, che mette in rete al volo. All’8’ i Pattinatori passano addirittura in vantaggio: Barragan s’infila nella difesa locale e batte da due passi Zampoli. E’ bravo ancora Zampoli sulla ripartenza che porta al tiro Barragan e anche sul tiro a colpo sicuro di Paghi, deviato con il casco.

Nel secondo tempo il Trissino spinge e passa: dopo 23 secondi Malagoli segna la rete numero 200 con il Trissino e riporta il match in parità. Al 10’ la steccata di De Oro a Gavioli permette al Trissino di tornare a battere una punizione di prima: Fongaro para il penalty di Mendez, che riprende la sfera e la mette in rete. Al 12’ Garcia serve da dietro la porta Alvarinho per il 4-2. Il Trissino chiude la partita al 22’ con Mendez che conclude un’azione personale con un grande "alza e schiaccia".

Cp Grosseto: Fongaro (Irace); Barragan (1), Sillero, De Oro, Paghi, Saavedra (1), Cabiddu, Perfetti, Giabbani. All. Mariotti.