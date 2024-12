Serie A1. Cp, che brividi. Pareggio emozionante

Il Cp Grosseto esce indenne anche dalla pista di Valdagno (3-3) al termine di una partita ricca di emozioni: il Circolo Pattinatori va sul 2-0 nei primi 25’, viene superato nella ripresa, ma trova il pareggio nel finale.

I maremmani partono forte: Saavedra sfiora il palo destro al 3’, Bovo risponde alla sventola di De Oro. Al 5’ Fongaro ferma il tiro di Sanches, mentre al 7’ Barragan non trova la porta. Il Grosseto sembra avere qualcosa in più e all’11’ trova il vantaggio con una prodezza di Pablo Saavedra che gira intorno alla porta del Valdagno e sorprende Bovo con un preciso "alza e schiaccia". Il Valdagno prova a rientrare in partita, colpendo un palo con Sanches. A 3’44 dalla fine del primo tempo il Grosseto raddoppia con una veloce triangolazione in contropiede tra De Oro e Cairo, che non lascia scampo a Bovo. A 45 secondi dal riposo, il Grosseto va vicino al terzo gol, ma il tiro di Barragan sbatte sul palo.

Nella ripresa il Why Sport esce dal guscio e riequilibria il match anche perchè il Cp punta solo a difendersi. Al 3’ Fongaro dice di no a Diquigiovanni e poco dopo a Borregan. I veneti riescono ad accorciare al 9’ con Giuliani che s’infila tra due avversari e batte Fongaro. Il Cp cerca subito di riprendere le distanze con un doppio tentativo di De Oro, fermato da Bovo. Per un fallo di Barragan (espulso) su Lazzarotto, Valdagno sfrutta nel migliore dei modi una punizione di prima con Borregan, che mette in rete una palla che prima di entrare colpisce il palo per due volte. A 7 minuti dalla fine l’arbitro concede un penalty al Grosseto, ma Bovo riesce a sventare il tentativo di De Oro. Una veloce ripartenza consente al Why Sport di ribaltare il risultato al 20’ con Borregan. Poi Bovo che salva miracolosamente due volte la pallina tirata da Borregan e Sanches e il Grosseto, a 1’40’’ salva l’imbattibilità esterna, con un missile da lontano di De Oro, dopo uno scambio con Saavedra.

Cp Grosseto: Fongaro (Irace), De Oro (1), Saavedra (1), Cairo (1), Paghi, Barragan, Sillero, Cabiddu, Paghi, Giabbani.

All. Mariotti