Serie a1. Cp Grosseto-Follonica: via ai quarti

Oggi sulla pista "Parri" a Grosseto (inizio alle 20.45) viene scritta una storica pagina del derby maremmano tra Cp Grosseto e Follonica. Le due cugine si affronteranno infatti per la prima volta nei playoff di campionato di serie A, in un quarto di finale, al meglio delle tre partite, che garantirà alla vincente l’ingresso nelle semifinali scudetto. I ragazzi di Michele Achilli rispetto alla passata stagione partono probabilmente con un qualcosina in meno degli azzurri di Sergio Silva, che sono reduci da una finale europea persa contro l’Igualada, ma sono pronti alla battaglia. "Una cosa è certa: sarà un bel derby che servirà a riempire il nostro palazzetto – dice l’allenatore dei biancorossi Michele Achilli –. Per noi sarà una serie impegnativa, ma affascinante. Follonica ha fatto un torneo sopra le righe, ma la pallina è tonda". "Quello che prende il via – aggiunge il presidente Stefano Osti – è un quarto di finale inaspettato, che rende onore al nostro territorio".