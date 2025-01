Serie A1. Cp Grosseto, occhio al Giovinazzo

Sfida fondamentale per il Cp Grosseto. Oggi in via Mercurio (inizio alle 20.45) arriva il Giovinazzo, quintetto che occupa la decima posizione in classifica, l’ultima utile per conquistare una salvezza diretta. Obiettivo aumentare il vantaggio per evitare i playout. Il Giovinazzo, con il nuovo tecnico De Palma, è salito a 13 punti in classifica, ha fatto tremare fino quasi in fondo la capolista Trissino e si presenterà in Maremma per avvicinare i padroni di casa. I biancorossi non riescono a capitalizzare le grandi occasioni confezionate. "La nostra attenzione – dice il tecnico Mariotti – è però adesso rivolta al Giovinazzo, una squadra che farà debuttare l’ultimo arrivato, il 29enne portoghese Xavier Cardoso, un giocatore nel giro della nazionale, che ha giocato con Oliveirense e nel Benfica. Un ottimo atleta. Massimo rispetto per il Giovinazzo ma noi dobbiamo rimanere concentrati per tutta la gara ed essere più cinici".