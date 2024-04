Serie A1. Cp Grosseto sconfitto. Il Forte vince 4-1

Il Cp Grosseto sconfitto in casa per 4-1 dal Forte dei Marmi. La regular season dei ragazzi di Michele Achilli si chiude al sesto posto. Il che vuol dire affrontare nei quarti di finale i cugini del Follonica. All’8’ un fallo di Alessandro Franchi viene sanzionato con una punizione di prima che il bomber principe di A1, Federico Ambrosio, piazza alla sinistra di Català. I biancorossi provano prontamente a recuperare ma Gnata si supera su Thiel e Franchi. Al 14’ il portiere versiliese ferma con il guantone una straordinaria serpentina di Franchi, stoppato da Gnata anche dopo qualche istante. Il Grosseto tiene bene il campo e diverte, mettendo in affanno la capolista, intenzionata a difendere il primato. Il Forte dei Marmi subisce, ma al 18’ Pedro Gil, che ha disputato l’ultima partita di regular season della carriera, sfiora il raddoppio. A 4’40 dalla fine Torner smorza una bella conclusione da lontano di Paghi. Al 23’ Saavedra con una deviazione volante va vicino al pareggio, ma in contropiede Ambrosio s’infila nella difesa grossetana e segna il 2-0. La prima occasione della ripresa è di "Tonchi" De Oro, fermato da Gnata, al 6’ non ha fortuna un gran tiro di Thiel. All’8 il Grosseto spreca una ghiotta occasione per riaprire il match: Saavedra si fa parare una punizione di prima per un fallo di Torner sull’inarrestabile Franchi e in power play i biancorossi sfiorano ripetutamente la rete. L’espulsione di Cinquini al 14’ rimanda il Circolo Pattinatori sul dischetto, ma Gnata ferma anche la punizione di prima di Max Thiel. Rodriguez colpisce un palo a portiere battuto su tiro da fuori area. Català qualche secondo dopo ferma la punizione di Ambrosio, concessa dopo il blu a Thiel. Al 18’ il Grosseto corona il suo dominio con un gran gol di Gaston De Oro, servito da Saavedra. A spegnere l’entusiasmo del pubblico di casa è Torner che batte da due passi Català, dopo che Rodriguez è stato ingannato da un brutto rimbalzo della palla. ll 4-1 finale arriva ancora con Torner che beffa Català grazie a una palla che carambola in rete dopo un tiro sbucciato.