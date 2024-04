Serie A1. Doppia amichevole del Bbc oggi a Macerata: in settimana la squadra sarà al completo

Si conclude oggi a Potenza Picena il precampionato del Bbc Grosseto. I ragazzi di junior Oberto saranno impegnati in due confronti (gara 1 alle 11, gara 2 alle 14.30) contro l’Hotsand Macerata, una delle sei squadre inserite nel girone Elite della serie A. Un test particolarmente probante per Niccolò Bisconti e i suoi compagni che potranno verificare la condizione con l’organico finalmente quasi al completo e dopo un’ulteriore settimana di allenamento. A parte Jorge Barcelan, che inizierà ad allenarsi lunedì con i compagni, i tecnici avranno infatti a disposizione il resto del gruppo e metteranno 14 inning nel braccio dei lanciatori. Una sorta di antipasto dell’opening day di venerdì 26 aprile allo "Jannella" contro il Parma con una buona condizione fisica, dopo le amichevoli con Fiorentina, due volte Bsc, il Club Italia e oggi Macerata. In attesa degli ultimi due arrivi da oltreoceano, lanciatori che andranno a rinforzare la squadra per l’incontro del venerdì sera, roster è praticamente definitivo. Il lanciatore Federico Cozzolino non sarà disponibile fino a giugno per problemi di lavoro, mentre all’ultimo momento ha deciso di tornare a Montefiascone il jolly Matteo Carletti. A metà maggio arriverà dagli Stati Uniti anche Samuele Bruno, un esterno che si sta mettendo in grandissima evidenza nel massimo campionato universitario con i Desert Athletics: nelle prime trenta partite di Ncaa First division sta battendo con 437 di mediae ha firmato 6 fuoricampo.