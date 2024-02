Serie a1. Ecco i calendari di Bbc e Bsc

La Commissione Organizzazione Gare ha diramato i calendari di tutti i maggiori campionati di baseball. In serie A1 il playball per le due squadre grossetane, il Bbc Grosseto e il Bsc Grosseto, il 26 di aprile. La prima giornata vedrà la sfida casalinga allo "Jannella" tra Bbc Grosseto e Parma. Il Bsc sarà di scena a Bologna. Ritorno il 7 giugno. La seconda giornata esordio allo "Jannella" per il Bsc Grosseto contro il Macerata. Il Bbc Grosseto sarà di scena a San Marino. Ritorno il 14 giugno. Terza giornata (10 maggio) con il Bbc Grosseto in trasferta a Bologna contro la Fortitudo. Il Bsc Grosseto giocherà in casa con il San Marino. Ritorno il 21 giugno. Il 17 maggio (4° giornata), il Bsc Grosseto sarà di scena a Parma. Il Bbc aspetterà in casa allo Jannella il Macerata. Ritorno il 28 giugno. Il grande giorno del derby allo stadio Jannella sarà il 24 di maggio tra Bsc e Bbc Grosseto. Ritorno il 5 luglio.