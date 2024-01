Serie A1. Edilfox, successo pesantissimo. Il Valdagno deve arrendersi

Successo di platino per il Cp Edilfox Grosseto che batte il Valdagno 3-2. Il primo squillo biancorosso è di Mario Rodriguez che dopo 43 secondi chiama a un grande intervento il portiere Bovo. Centrale la conclusione di De Oro e nel contropiede Garcia colpisce il palo esterno. Al settimo minuto il tiro da lontano di De Oro supera il portiere, ma sbatte sul palo interno e torna in campo. La partita cresce di tono, con occasioni da entrambe le parti: Català deve superarsi per bloccare il testa a testa di Borregan e un tiro dalla distanza di Vega. A 6’30’’ dalla fine Stefano Paghi dalla distanza costringe Bovo a una parata in tuffo. Il portiere veneto al 24’ deve utilizzare i guantoni per frenare il missile dalla destra di Rodriguez. Nella ripresa, al 2’, Saavedra si gira bene, ma la conclusione è debole. Al 4’ ci prova anche Thiel ma Bovo è attento. Il numero 1 si salva anche sul contropiede di Franchi e Saavedra. Un gran tiro di Mario Rodriguez, deviato in rete da Max Thiel, cambia il volto alla gara. Due minuti e mezzo dopo una gran bordata da lontano di Franchi porta a due le reti. Al 9’ Max Thiel cala il tris mette alle spalle di Bovo un rigore che il giocatore tedesco si è procurato. Il Valdagno torna in partita con un gol di Vega che batte Català dopo due tentativi respinti dal portiere spagnolo. Gli ospiti mettono a lato una punizione di prima sull’espulsione di Rodriguez, ma in superiorità numerica arriva il 3-2 di Giuliani Marchetti, che trova lo spazio per mettere in rete.