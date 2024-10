Serie A1. Follonica, avanti così. Silva: "Noi ci siamo»

Sembrava un segno del destino: quando il Forte dei Marmi ha iniziato a spingere sull’acceleratore per tentare di portare la partita almeno al supplementare, il Follonica ha avuto un sussulto. E, grazie ad un rimpallo favorevole, Francesco Banini ha potuto "fulminare" con una bomba di piatto il portiere Gnata per il 2-2 che di fatto ha chiuso ogni velleità di rimonta da parte dei versiliesi. La quarta Supercoppa della storia degli azzurri del Golfo (le altre vittorie furono ottenute nel 2005, 2006 e 2008) ha avuto dunque anche una spinta da chi questa squadra l’ha plasmata negli anni. Una squadra che adesso può iniziare a togliersi delle soddisfazioni. "La dedica di questo trofeo è per il nostro direttore sportivo Simone Pantani – commenta il coach Sergio Silva con la voce rotta dalle lacrime – che purtroppo se n’è andato via troppo presto. E’ stata una partita difficile ma penso che, nelle due gare, abbiamo meritato questo trofeo". La forza degli azzurri sta tutta qui: sette decimi di ragazzi nati e cresciuti sulle mattonelle del Capannino possono diventare l’arma in più in vista di un campionato che è iniziato sotto i migliori auspici. E i margini di miglioramento sono veramente sconosciuti: la forza che questi ragazzi hanno messo in pista non ha eguali. Solo il Trissino, sulla carta e almeno per il momento, potrebbe mettere in difficoltà questa corazzata che sembra aver preso consapevolezza di quello che potrà fare. "Abbiamo ancora dei margini di miglioramento per il futuro – ha infatti detto il tecnico portoghese – e possiamo dire la nostra, sapendo che ci sono altre squadre più attrezzate di noi". Una "mezza" verità. Sabato la squadra, dopo i festeggiamenti, sarà di scena sulla pista del Valdagno. Un test severo in una pista storicamente "ostica" per il Follonica, che arriva però al momento giusto. Il Follonica ha dimostrato di esserci e tutte le altre dovranno fare i conti con questi ragazzi che sanno dove vogliono arrivare.