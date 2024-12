Serie A1. Follonica, che impresa contro il Trissino

E’ un Follonica stratosferico quello che batte il Trissino (5-2 il finale) e torna ad essere un rullo compressore. Un primo tempo scoppiettante tra le due squadre: nel Follonica l’assenza di Davide Banini (fermato per due giornate dal giudice sportivo dopo la prova tv sulla pista di Monza) sembra dare più verve alla squadra di casa che parte meglio. Sorretta da un Barozzi monumentale fino alla fine del match, la squadra di Silva macina gioco e passa a condurre grazie a una bella rete di Marco Pagnini. Un gol che "scalda" il Capannino spingendo i ragazzi del Golfo a macinare contropiedi a velocità altissima. E infatti arriva il raddoppio di Francesco Banini che cannoneggia da lontano e buca Zampoli. Ma il Trissino rimane vivo grazie alla rete di Mendez (di rapina) che manda le due squadre negli spogliatoi. Nel secondo tempo il Follonica parte davvero bene e sul blu a Garcia, Franchi mette a sedere Zampoli e lo beffa su punizione di prima. La rete di Montigel, lasciato colpevolmente solo in un’azione persone vale il 4-1. Una rete che sembrava essere decisiva ma il Trissino non molla e con il gol di Cocco tiene vivo il match. A questo punto salgono in cattedra i portieri: Zampoli para una punizione di prima a Franchi e compie almeno tre miracoli su Thiel (due volte) e su Marco Pagnini. Barozzi non è comunque da meno: il portierone versiliese ferma Malagoli lanciato a rete e poi anche Cocco. Barozzi sicuro anche sulle bordate da fuori di Garcia e Mendez. Lo stesso Barozzi ferma Cocco sul decimo fallo dei biancazzurri e poi ipnotizza Alvarinho sempre dal dischetto (blu a Bracali) che sbaglia malamente. Il match lo chiude Francesco Banini che scappa in contropiede, scarta Zampoli e segna tra il tripudio generale.

Follonica: Barozzi (Mugnaini); Maggi, F. Pagnini, M. Pagnini (1), Franchi (1), Thiel, Montigel (1), Bracali, F. Banini (2). All. Silva.