Serie A1. Follonica e Sandrigo si dividono la posta in palio

Le luci del Capannino si sono spente per ricordare Simone Pantani, il ds morto a 54 anni, poi lo striscione sulla "sua curva" con la scritta "Amico, Ultras, Direttore, Simone per sempre nel cuore". Le lacrime e il minuto di silenzio hanno fatto da contorno alla sfida tra Follonica e Sandrigo conclusa 3-3. Parte meglio il Follonica che passa in vantaggio con Francesco Banini con una bella rete da fuori ma il Sandrigo impatta con Ghirardello (autorete di Barozzi che non si accorge della pallina sotto il gambale) e conquista il doppio vantaggio con Brendolin (rigore e punizione di prima) nella parte centrale del primo tempo, giocata davvero bene dalla squadra sandricense. Al tramonto del primo tempo Bonarelli accorcia le distanze su assist di Davide Banini. Sembra il preludio del successo che però non arriva: nel secondo tempo c’è subito il pareggio di Buralli, che approfitta di un mezzo passo falso del portiere Bridge, che poi però "chiude" la saracinesca e para tre punizioni di prima (due a Davide Banini e una a Marco Pagnini). Non è da meno Barozzi che blocca due volte Miguelez e Ghirardello. Alla fine un punto per uno.