Serie A1. Il Bbc Grosseto New Energy riparte col botto: preso il catcher Niccolò Cinelli

Il Bbc Grosseto New Energy riparte da Niccolò Cinelli. Il catcher, ormai ex capitano del Bsc Grosseto, già nazionale, ha deciso di tornare a giocare allo Jannella. E’ questa la prima novità della squadra biancorossa che presto dovrebbe anche ufficializzare il nuovo staff tecnico. "Ho deciso di cambiare – ha detto Cinelli – per avere nuovi stimoli. Ho capito che al Bbc Grosseto si sta organizzando una squadra competitiva. Ci tengo a ringraziare in primis Stefano Cappuccini per questi anni e poi il Bsc Grosseto che mi ha permesso di giocare ad alti livelli e in serie A1. Ma è arrivato il momento di cambiare". "L’arrivo di Cinelli – aggiunge Claudio Banchi, responsabile del marketing – si aggiunge a quelli di Omar Benelli e Filippo Piccini. Vogliamo costruire una squadra competitiva ma che abbia un’anima di grossetanità. Ed è in quest’ottica che anche grazie alla Ymca e la Francisco Cervelli Academy, aggiungeremo al roster altri ragazzi che stanno crescendo e sono ormai pronti al grande salto". "La valorizzazione dei grossetani è la nostra priorità – ha aggiunto il Ds Filippo Olivelli – Per il resto gran parte della squadra dello scorso anno verrà confermata e cio stiamo muovendo, sponsor permettendo, per inserire alcuni giocatori che ci facciano fare il salto di qualità. In attesa di conoscere la riforma dei campionati e quante partite dovremo giocare la prossima stagione".