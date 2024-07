Serie a1. Il Bbc New Energy potenzia il suo monte di lancio: arriva l’utility Nicola Garbella

Colpo del Bbc New Energy Grosseto. Alla vigilia della stracittadina con il Bsc: arriva l’utility italo-americano Nicola Garbella, 31 anni, in grado di dare una mano al roster di Junior Oberto nel ruolo di lanciatore di scuola italiana, ma anche di esterno destro. Il ds Filippo Olivelli non si è fatto sfuggire l’opportunità di riportare in Italia questo giocatore, originario di Aosta, dalle grandi caratteristiche tecniche e fisiche che può far fare un ulteriore salto di qualità ai biancorossi. Nella rosa grossetana entra un giocatore dalla grande esperienza, che festeggia dieci stagioni in serie A, durante le quali ha vinto due scudetti, con il Rimini nel 2017 e con il San Marino nel 2022. La storia italiana di Nico Garbella è iniziata nel 2014 con il Grosseto Baseball. Il debutto in A1 è del 2015 a Parma, società nella quale rimane anche nel 2016, dove gioca esterno. Nel 2017-2018 approda al Rimini Baseball, contribuendo al tricolore con una media di 311 e 19 pbc. Nel 2019 a Nettuno la prima stagione da lanciatore (5-2, 4.24mpgl); tornerà in Lazio nel 2022. Nel 2020 sale sul Monte Titano e con il San Marino, con il quale ha giocato anche nel 2022 e 2023, raccoglie le soddisfazioni più grandi, vincendo sedici gare da lanciatore, con appena tre sconfitte. Nico Garbella, nato a San Diego, con il padre Orlando, originario di Aosta, ha disputato complessivamente 223 partite. In attacco ha una media vita di 270, con 98 pbc e 8 fuoricampo; sul monte vanta un record di 16-9 (5 le salvezze), con una media di 3,79, 161 strikeout, 68 basi in 173,1 riprese lanciate.