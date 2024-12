Serie A1. Il Cp Grosseto nella tana del Valdagno

Trasferta insidiosa per il Cp Grosseto. La squadra biancorossa giocherà stasera (alle 20.45) la Palalido contro il Valdagno, il posticipo della nona di andata. Un match sulla carta complicato per i ragazzi di Mariotti che hanno comunque avuto dieci giorni di tempo per preparare la trasferta dopo il bel successo contro il Sandrigo. Il Valdagno è reduce da pareggio casalingo contro La Vendenne in Wse Cup (2-2 il finale) e dunque vorrà consolidare la posizione di classifica e tornare al successo contro i maremmani. I biancorossi recuperano a pieno regime Pablo Saavedra, che nella gara contro il Sarzana era stato colpito fortuitamente da una pallinata di Rubio e, dopo l’operazione al setto nasale, potrà riprendere il suo posto nel quintetto iniziale dopo uno spezzone di gara (con gol) contro il Sandrigo. I convocati: Fongaro, Irace, De Oro, Saavedra, Barragan, Sillero, Cairo, Paghi, Cabiddu e Giabbani.