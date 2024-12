Serie A1. Il Cp Grosseto all’esame del Lodi. Serve una prestazione super

Altra sfida affascinante quella di stasera per il Circolo Pattinatori Grosseto che stasera sulla pista "Parri" alle 20.45 ospita l’Amatori Lodi. I lombardi guidati da Bresciani sono un quintetto che sta disputando un altro campionato di grande spessore: si trova al terzo posto, a un solo punto dal Forte dei Marmi. Saavedra e compagni, che conservano quattro lunghezze sul Viareggio e tre sul Monza a tre turni dalla fine dell’andata, sono in piena corsa per un posto nei playoff di Coppa Italia e cercheranno, nell’ultima gara interna prima di Natale, di portare a casa un risultato positivo per fare un altro piccolo passo avanti per un traguardo che darebbe morale per la seconda parte di stagione. "Il Lodi ormai da 7-8 anni è ai vertici – dice il tecnico Mariotti –, ha vinto scudetti e conquistato prestazioni di rilievo con giocatori del calibro di Cocco e Verona, ma ha continuato a rimanere ai vertici anche dopo aver ringiovanito l’organico. Una scelta che sta pagando. Sarebbe banale ripetere che sarà una battaglia. Dico solo che sarà una gara difficilissima, come lo sono state quelle con Bassano, Follonica e Trissino. Il Lodi cerca punti per la migliore posizione possibile per la Coppa Italia. A questo punto - chiude Mariotti – dobbiamo fare altrettanto, ma senza assilli o pressioni. Mi auguro che ci sia servito anche un po’ di lezione, l’approccio del primo tempo col Trissino. Queste partite vanno approcciate con determinazione e cattiveria agonistica".