Serie A1. Il Cp Grosseto paga ogni errore. Sconfitta interna con il Cgc

Prima sconfitta dell’anno per il Circolo Pattinatori Grosseto contro il Cgc Viareggio. I bianconeri hanno dominato nel primo tempo, in rete tre volte, e poi hanno sfruttato ogni occasione anche nella ripresa.

I primi minuti di gara sono però tutti di marca grossetana con continui tiri verso la porta di Gomez, ma mai insidiosi. Al 9’ il Cgc Viareggio, al primo tentativo, passa in vantaggio, grazie a un tiro di Muglia, che si va a infilare alla destra di Fongaro. All’10’ Barragan colpisce la traversa e sulla stessa azione il Cgc commette un fallo da rigore: sul dischetto va Tonchi De Oro, ma Gomez devia il tiro con i gambali. Gomez si oppone anche a Paghi e Barragan. Spietato il Viareggio in contropiede al 18’ Mura colpisce un palo e sulla respinta mette in rete il 2-0. In contropiede è ancora Mura a battere Fongaro per il 3-0. Sillero nel 24’ non sfrutta un grande servizio di De Oro. La ripresa si apre una grande parata di Gomez su De Oro. Il Viareggio non sta a guardare e Muglia anticipa la difesa per il 4-0. Il Cp potrebbe accorciare ma Saavedra si fa parare un rigore all’8’, mentre Cairo mette a lato un bel servizio di Paghi. Cabiddu, servito da Saavedra, sblocca i Pattinatori all’11’, ma un minuto e mezzo dopo un errore difensivo permette a Lombardi di segnare la quinta rete ospite. Grosseto colpisce una traversa con Cairo e un palo, ma è Mura, imprendibile per Paghi e compagni, a siglare il 6-1. A un minuto dalla sirena c’è tempo, a partita ormai compromessa, per la rete di De Oro (diagonale chirurgico) e per Cabiddu che segna la sua prima doppietta in serie A1 grazie ad un rigone perfettamente tirato.

CP GROSSETO: Fongaro (Irace); Barragan, De Oro (1), Saavedra, Paghi, Cairo, Sillero, Cabiddu (2), GIabbani. All. Mariotti.