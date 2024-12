Serie A1. Il Cp Grosseto è sotto tono. Il Forte vince senza soffrire

Terza sconfitta consecutiva del Circolo Pattinatori che s’arrende sulla pista del Forte dei Marmi (4-1 il finale) che ha fatto valere la sua superiorità.

Una grande azione in velocità al 3’ consente al Forte dei Marmi di passare in vantaggio. I versiliesi hanno subito la possibilità di raddoppiare su una punizione di prima di Federico Ambrosio (concessa dopo l’espulsione di Saavedra), parata molto bene da Fongaro. Il Forte colpisce due pali, ma la difesa grossetana è ben organizzata e resiste.

Al 17’ i campioni d’Italia trovano il raddoppio con Federico Ambrosio, che esce da dietro porta e raccoglie il servizio di un compagno per mettere nel sacco. Prima della fine arriva anche la terza rete di Francisco Ipinazar che sorprende Fongaro con un tiro dalla distanza.

Nella ripresa il Grosseto parte con la giusta determinazione per cercare di rientrare in partita e al 5’ Francisco Barragan trasforma in oro un bel suggerimento di Sillero. Al 9’ la Canniccia Motor riprende le distanze con il secondo brindisi di serata di Franciso Ipinazar, che si accentra e batte Fongaro da due passi. All’11’ un fallo in area di Cabiddu viene sanzionato con un tiro di rigore, ma Fongaro ferma con i gambali il tentativo dello specialista Eric Torner. Fongaro a 43 secondi dalla fine si distende per evitare il quinto gol di Torner.

Cp Grosseto: Fongaro (Irace); Barragan (1), Saavedra, De Oro, Paghi, Cairo, Sillero, Cabiddu, Giabbani. All. Mariotti.