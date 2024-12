Serie A1. Il Cp Grosseto non frena il Trissino. Buona gara, però il finale è amaro

Il Cp Grosseto ko contro il Trissino (2-4 il finale) nonostante una prova gagliarda. Il Trissino tiene alta la pressione da subito creando pericoli a Pippo Fongaro che si fa trovare pronto sulle conclusioni dei veneti, che vanno in vantaggio dopo sei minuti e mezzo con una conclusione da sinistra di ’Alvarinho’. Al 15’ il tiro di Malagoli sbatte sul palo. Al 20’ arriva il raddoppio di Joao Pinto che mette a sedere il portiere grossetano e lo batte con un tiro a mezz’altezza.

Al rientro dagli spogliatoi al Grosseto bastano sette secondi per accorciare le distanze con capitan Saavedra. Al 5’ Saavedra manca di un soffio il pareggio. Al 10’ la capolista ha la possibilità di allungare ma Fongaro ferma il rigore di Jordi Mendez.

I biancorossi fanno esplodere la tensostruttura con il pareggio di Cairo che devia il tiro dalla distanza ’accompagnato’ di Stefano Paghi. I veneti però si riversano in avanti e trovano il nuovo vantaggio con Mendez che raccoglie un bel servizio dalla sinistra e batte Fongaro. Ma non è finita: a 6’50, sull’espulsione di Mendez, Saavedra va sul dischetto per il pareggio, ma Sgaria spegne le speranze del Grosseto che nell’ultimo minuto subisce il 4-2 di Gavioli in contropiede.