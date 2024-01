Serie A1. Il Cp vuole tornare al successo. Arriva un rigenerato Valdagno

Il Circolo Pattinatori Edilfox si rituffa stasera (inizio alle 20,45) in campionato, con l’obiettivo di tornare a mettere in tasca i tre punti, che mancano da tre dicembre scorso. I ragazzi di Michele Achilli, che in questo periodo hanno collezionato tre sconfitte e due pareggi, si confronteranno, in casa con il Valdagno nel posticipo della sedicesima giornata. L’Edilfox torna sulla pista di casa dopo la sconfitta ai rigori contro l’Igualada. E si riparte proprio dall’ottima prestazione in Catalogna, nella quale sono venuti fuori i difetti delle ultime settimane: la squadra produce tanto gioco, ma non ha la freddezza e la precisione per sferrare il colpo del ko. "La gara con il Valdagno – sottolinea il coach Michele Achilli – è il crocevia della nostra stagione. Sarà obbligatorio conquistare i tre punti". Il Circolo Pattinatori Edilfox dovrà fare a meno di Matteo Cardella, infortunato. Per la sua sostituzione sono stati messi in preallarme i giovanissimi Faelli e Giabbani.