Serie A1. Il Follonica aspetta il Sandrigo. Vincere per Pantani

Con il dolore nel cuore per la scomparsa di Simone Pantani, il direttore sportivo morto dopo una terribile malattia, la squadra biancazzurra scende in pista al Capannino (alle 20.45) contro un Sandrigo difficile da affrontare e squadra pericolosa. Una partita complicata, dunque, con la squadra del Golfo che si troverà ad affrontarla per la prima volta senza il suo direttore sportivo, colonna della società. La formazione veneta, reduce dalla vittoria in casa con il Valdagno, sta facendo bene e ha in Miguelez e nel portiere Bridge due punti di forza che stanno crescendo partita dopo partita. I ragazzi di Sergio Silvia dovranno prestare massima attenzione e continuare la serie di vittorie al PalaArmeni interrotta solo dal pareggio con il Trissino. Il tecnico portoghese potrà schierare la squadra al completo con Leonardo Barozzi a difesa della porta (Marco Mugnaini sarà il suo vice). I giocatori di movimento saranno Federico e Marco Pagnini, Francesco e Davide Banini, Fernando Montigel, Federico Buralli, Mattia Maldini e Oscar Bonarelli.