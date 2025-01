Serie a1. Il Follonica con il Bassano. In Coppa per il riscatto

In palio oggi al Capannino (alle 20.45) c’è parecchio di più che un posto nella Final Four di Coppa Italia. Il Follonica infatti, contro il Bassano, mette in gioco molto della sua credibilità anche in ottica campionato. E l’avversario è di quelli tosti: il Bassano, guidato dall’ex Alessandro Bertolucci, sa benissimo che in Maremma se la giocherà alla pari. Perchè la sconfitta a Trissino ha lasciato strascichi pesanti nella testa di Barozzi e compagni. Il ko al PalaDante ha dimostrato ancora una volta che se il Follonica non gioca con lo spirito giusto può trovare grandi difficoltà a imporre le proprie geometrie. "Ci attende un compito durissimo – ha detto Bertolucci –, ma se riusciremo a rimanere attaccati alla partita fino alle fasi conclusive con l’atteggiamento di chi non si arrende mai, possiamo dire la nostra. Sicuramente il Follonica è favorito".

Silva scioglierà l’ultimo dubbio per quanto riguarda l’utilizzo di Max Thiel, alle prese con un problema alla mano. In questi giorni, tra riunioni e allenamenti, il Follonica ha fatto quadrato. Il resto della formazione sarà lo stesso con tanta voglia di riscatto per raggiungere il secondo obiettivo stagionale: Barozzi e Maggi a difesa della porta, i giocatori di movimento saranno Bracali, Thiel, Franchi, Montigel, F.Pagnini, M.Pagnini, D.Banini, e F.Banini.

Tutti sono consapevoli della settimana importante che aspetta il team del Golfo. Sabato infatti, sempre al Capannino, è in programma la sfida con il Grosseto.