Serie A1. Il Macerata è più forte. Il Bbc si piega due volte

Doppia brutta sconfitta per il Bbc a Macerata. La squadra di Oberto ha giocato due gare in fotocopia: ottima partenza e crollo nel finale. Pirotecnica sfida quella di ieri pomeriggio. Il Bbc Grosseto vola intesta sul 6-0 dopo un inning e mezzo, colpendo duramente Ion Doba, partente del Macerata. Il singolo di Samuele Bruno nel primo inning apre le marcature ma è il grande slam di Renzo Martini nel secondo inning a creare il solco significativo fra le due squadre. Il Macerata riduce però le distanze gradualmente fino al 6-6 del 4° inning. Il singolo di Freddy Noguera sblocca ancora la situazione a favore del Bbc Grosseto, ma Macerata mette a segno la spallata decisiva nella parte bassa del quinto su un Soto davvero poco incisivo, grazie alla valida da due punti di Jesus Carrera (3 su 5 in battuta) e agli Rbi di Morresi, Dudley Leonora e Fabrizio che chiudono la ripresa sul 12-7. L’ingresso finale di Gabriele Quattrini dalla sesta ripresa chiude i rubinetti all’attacco dei biancorossi e Macerata può festeggiare il successo in gara 2 per 12-7. Nella gara del venerdì al Bbc New Energy Grosseto non basta una partenza scoppiettante per portare a casa la vittoria (7-3 il finale per il Macerata). I biancorossi iniziano bene: Tomsjansen ed Herrera toccano in valido i lanci di Correa e vengono spinti a casa dal gran doppio di Barcelan, che arriva fino in terza sulla quarta valida consecutiva di Martini e segna su una palla mancata dal ricevitore: 3-0. Il partente Gomez chiude indenne il 1° attacco locale, ma al 2° subisce il pareggio. Profar e Di Turi battono rispettivamente un doppio e un singolo, il singolo di Luciani porta a casa il 3-1, mentre il secondo arriva su errore. La valida di Garcia pareggia i conti. I marchigiani passano in vantaggio al 3°: base a Bernadina e singolo vincente di Carrera. Macerata mette un paio di uomini in base al 4° e Oberto chiama Noguera, il quale subisce un doppio da Morresi che porta a casa Luciani. Al 6° è il doppio di Bernardina a fissare il 7-3 finale.