Serie a1. Il Vercelli si ritira. Possibile rivoluzione in classifica

Il Vercelli si ritira dalla A1 e si prevede un terremoto. La decisione della società piemontese era nell’aria da tempo e si è concretizzata il 3 gennaio. La Federazione ha estromesso i gialloverdi dal campionato spedendoli all’ultimo posto. Ma non finisce qui: l’articolo 6 del regolamento dice che se una squadra si ritira prima del girone di andata verrà data la vittoria a tavolino a tutte le squadre nel girone di ritorno. Cosa che il giudice ha applicato: ma il girone di andata non era concluso (si doveva giocare Monza-Forte dei Marmi). Tant’è che gli accoppiamenti di Coppa Italia non erano stati definiti. C’è una settimana di tempo per effettuare reclami e saranno diversi. C’è chi chiede di annullare tutti i punteggi (come direbbe il regolamento) delle partite del Vercelli, rivoluzionando così gli accoppiamenti dei quarti di Coppa Italia.