Serie A1. L’Amatori Lodi batte Sarzana e vola al secondo posto in classifica

Forse una svolta nel campionato di Lodi. Dopo svariati tentativi e testa a testa a lunga distanza, l’Amatori Wasken è riuscito a sorpassare il Forte dei Marmi in classifica, salendo per la prima volta al secondo posto in classifica generale.

La Canniccia Motor Club Forte si è bloccata nel bel mezzo di una vittoria che aveva arpionato a suon di gol del ritrovato bomber Federico Ambrosio (seconda tripletta in una settimana, ndr). Ma l’Ubroker Bassano, sotto di due reti a quattro minuti dalla sirena, non c’ha pensato due volte ed ancora una volta ha raggiunto in extremis il pareggio nei secondi finali, prima col tiro diretto di Riba e poi con un tiro da fuori area di Pozzato. Un amaro 4-4 per i ragazzi di De Gerone, perché perdono la seconda posizione.

Il sorpasso dei giallorossi lodigiani arriva grazie alla vittoria contro Sarzana per 5-3, un match già messo in chiaro nel primo tempo col parziale di 3-0 e poi gestito nella ripresa, con una mini rimonta dei rossoneri dal 4-1 al 5-3. In questo caso due le reti di Najera e Fernandes, due dei migliori giocatori nelle ultime tre settimane, e per la parte ligure, doppietta per Ortiz, la prima della stagione.

AMATORI WASKEN LODI - HOCKEY SARZANA 5-3 (3-0, 2-3)

Marcatori: 1° tempo: 6’14” Najera (LOD), 7’25” Fernandez (LOD), 18’43 “Bozzetto (LOD) - 2° tempo: 5’19” Ortiz Fac (SAR), 5’33” Najera (LOD), 12’44” Ortiz Fac (SAR), 8’08” Fernandes (LOD), 12’07” Tognacca (SAR)