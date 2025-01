Serie A1. L’Innocenti Follonica a Sarzana. E’ caccia al terzo posto

Una trasferta spartiacque, quella per l’Innocenti Costruzioni Follonica. La squadra biancazzurra stasera (alle 20.45) sarà di scena a Sarzana, per l’ultima giornata del girone di andata. Una partita che deciderà la griglia della Final Eight di Coppa Italia: i biancazzurri si trovano al terzo posto in coabitazione con Bassano e Lodi (a 25 punti) e un successo al "Pala Terzi" significherebbe arrivare sul terzo gradino del podio nel girone di andata (grazie al successo col Bassano e alla miglior differenza reti contro il Lodi) e dunque affrontare la sesta classificata, il Valdagno al Capannino nella gara secca dei quarti di finale.

Ma prima ci sarà da superare il Sarzana, squadra reduce dalla bella vittoria pre-natalizia a Montebello e vogliosa di tirarsi fuori dai bassifondi della graduatoria. Sergio Silva non ha lasciato nulla al caso: la squadra si è praticamente allenata tutti i giorni dal 27 dicembre e arriva a Sarzana con l’obiettivo di fare bottino pieno. In pista ci sarà anche Davide Banini che ha scontato le due giornate di squalifica.

Nel Sarzana esordirà il giovanissimo (19 anni) Santiago "Chino" Manrique, stellina dell’Argentina all’ultimo Mondiale di Novara e pronto a dare una mano in fase realizzativa alla squadra soprattutto in attacco.