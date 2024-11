Serie A1. L’Innocenti Follonica al Capannino. Occhio all’incognita Montebello

Una partita sicuramente da vincere. Per allungare ancora di più nella parte alta della graduatoria. L’Innocenti Costruzioni Follonica stasera (alle 20.45) torna al Capannino dopo la grande vittoria di domenica contro il Bassano in trasferta. Tre punti di platino per i maremmani che hanno adesso la possibilità di allungare ancora la striscia vincente con una squadra davvero alla portata come il Montebello, compagine giovane che sta cercando una salvezza molto difficile. Ma non sarà una passeggiata: la squadra veneta in queste ultime settimane ci ha preso gusto ed è andata anche a vincere in trasferta a Giovinazzo. Anche stasera sulle mattonelle del Golfo tenterà con le sue armi di mettere in difficoltà i ragazzi di Silva che però stanno acquisendo sempre più consapevolezza. Dopo la doppietta di Davide Banini che ha steso il Bassano infatti anche il resto della truppa (da Thiel a Franchi, passando per Francesco Banini e Marco Pagnini) sta crescendo minuto dopo minuto e per assestarsi nelle primissime posizioni basta davvero poco. Sicuramente i te punti contro il Montebello sono vitali non solo in ottica classifica ma per tenere calmo l’ambiente che ha bisogno di una scintilla per puntare davvero a vette impensabili. Sergio Silva (nella foto) ha tutta la squadra a disposizione: in pista dunque il portiere Barozzi (Mugnaini si accomoderà in panchina; e i giocatori, Marco e Federico Pagnini, Davide e Francesco Banini, Thiel, Montigel, Franchi e Bracali.