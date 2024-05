Serie A1. Massimo Mariotti tecnico del Cp

Massimo Mariotti è il nuovo allenatore del Circolo Pattinatori Grosseto 1951. "All’indomani del mancato rinnovo del contratto con Michele Achilli – spiega il presidente Stefano Osti – abbiamo avuto una serie di colloqui con figure che potessero sposare il nostro progetto. E alla fine il consiglio direttivo ha deciso che Mariotti fosse l’uomo giusto per l’apertura di un nuovo ciclo". Soddisfatto della scelta Mariotti. "Io sono nato nel Cp – ricorda Mariotti – penso sia un motivo di vanto avere l’opportunità di allenare o di giocare nella squadra della propria città. Nella carriera che ho fatto, raggiungendo tutto quello che un atleta o un allenatore può raggiungere, non ho mai giocato in serie A con il Grosseto. Dal punto di vista personale mi fa molto piacere. Sono pronto a partire per una nuova avventura e sono già al lavoro per di mettere in piedi una squadra che cercherà di riaprire un ciclo".