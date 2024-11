Serie A1. Poker del Follonica al Giovinazzo

Una vittoria sofferta quella dell’Innocenti Costruzioni Follonica (4-1 il finale) contro il Giovinazzo, ma alla fine meritata. La squadra pugliese ha infatti disputato una partita gagliarda e tutta cuore. Sorretta da un Veludo davvero strepitoso, i ragazzi in biancoverde, se lotteranno con questa grinta, hanno ottime possibilità di salvezza. Un primo tempo che non ti aspetti quello del Follonica che non è riuscito a scardinare la difesa del Giovinazzo per 22 minuti. Ad erigere un vero e proprio muro è stato il portiere dei pugliesi, Francisco Veludo, che ha fermato tutte le conclusioni che sono arrivate verso la sua gabbia prima di Thiel, poi di Francesco Banini e un paio di volte di Marco Pagnini. Quando la partita sembrava in perfetto equilibrio, Samuel Amato da distanza siderale ha fatto partire una staffilata che si è indirizzata nell’angolino basso della porta difesa da Leo Barozzi. E’ stato il grimaldello che ha spalancato la voglia dei ragazzi del Golfo. Infatti, nel giro di due minuti, è Davide Banini a mettere a segno una doppietta mortifera che permette ai biancazzurri di chiudere la prima frazione in vantaggio nonostante il Giovinazzo non avesse assolutamente demeritato. Anzi i biancoverdi hanno addirittura fallito il rigore del pareggio proprio allo scadere della prima frazione. Nel secondo tempo il Follonica sale di tono e riesce a conquistare campo anche se il Giovinazzo fino alla fine della partita ha datp filo da torcere alla squadra di casa. Ma è ancora una volta Davide Banini, dopo il "blu" a Clavel Chiconi, a realizzare la terza rete personale dalla sua mattonella preferita. Sul 3-1 la squadra gioca in scioltezza e arriva alla quarta rete con capitan Federico Pagnini che fa secco un Veludo, non più baluardo inviolabile come nella prima frazione di gioco. E altri tre punti sono in cascina. Follonica: Barozzi (Maggi); D. Banini (3), F. Banini, F. Pagnini (1), M. Pagnini, Montigel, Franchi, Thiel, Bracali. All. Silva.