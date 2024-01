Serie A1. Rinuncia del Vercelli, ricorso del Cp

Il Circolo Pattinatori Grosseto ha trasmesso, alla Corte Sportiva di Appello della Fisr un ricorso, a firma dall’avvocato Lorenzo Maestrini, contro il comunicato emesso dalla Fisr a seguito della rinuncia al campionato di serie A1 da parte del Vercelli. Il giudice di primo grado "ha disposto di classificare il Vercelli all’ultimo posto e di assegnare la sconfitta per 10 - 0 ai danni della società per le tutte partite che quest’ultima avrebbe dovuto disputare nel girone di ritorno restando invece validi tutti i risultati consolidati nel girone di andata". "Il ricorso del Circolo Pattinatori – spiega l’avvocato Lorenzo Maestrini – si basa, sostanzialmente, sulla non corretta, a nostro avviso, interpretazione da parte del Giudice sportivo dell’articolo 16 del Regolamento nella parte in cui questi ha ritenuto, che fossimo già nel girone di ritorno. Il processo sportivo prevede il principio per cui ogni decisione debba essere motivata".