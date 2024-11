Serie A1. Tra Circolo Pattinatori e Monza la partita finisce quattro a quattro

Il Cp Grosseto allunga la serie positiva ed esce indenne (4-4) dalla pista di Monza grazie ad un super-Fongaro, autore di grandi interventi. I biancorossi sino sono trovati a dover recuperare, sono stati in vantaggio al 10’ della ripresa e hanno ribattuto colpo su colpo ai tentativi locali. Il Monza colpisce i grossetani a freddo: dopo 30 secondi di gioco, Zucchetti recupera una palla nell’area grossetana, smista a Marzonetto, che buca Fongaro. Il Grosseto colpisce una traversa e prende in mano il confronto dalla seconda metà del tempo, finalizzando il dominio con il primo gol italiano di Cairo al 13’: lo spagnolo lascia partire un tiro che colpisce la traversa, batte sulla schiena del portiere ed entra il rete. Il Monza è in chiara difficoltà, ma all’improvviso, a 3’17 dall’intervallo, torna in vantaggio: Bielsa esce da dietro la porta, vede l’arrivo di Zucchetti che in diagonale batte Fongaro. Ai lombardi bastano 29 secondi della ripresa per mettere i brividi al Cp: Bielsa parte in contropiede ma alza troppo la palla a tu per tu con Fongaro. Dopo due minuti il Grosseto rimette le cose a posto dal dischetto con De Oro che al secondo tentativo trasforma un rigore, mettendo la pallina all’angolo a destra, dopo aver sbattuto sul palo interno e ancora sulla schiena di Velazquez. Al 6’ una bella azione personale di Zucchetti viene fermata dalla difesa, mentre al 7’ prima Fongaro ferma Piccoli, poi il tiro di Galimberti finisce sul palo. Il Monza continua il suo buon momento, mettendo in ansia la retroguardia grossetana con rapide ripartenze. Botta e risposta al 9’: Velazquez ferma Cairo, mentre Paghi salva sulla linea in occasione del tiro di Galimberti. Passano pochi secondi e arriva il sorpasso maremmano, con Saavedra. Ma una veloce ripartenza di Bielsa, viene fermata irregolarmente da Fongaro e lo stesso Bielsa trasforma il rigore. Al 14’ Fongaro para la punizione di prima di Uva, ma un minuto dopo è Marzonetto a portare avanti il Monza. Il Grosseto non ci sta e al 21’ agguanta nuovamente la partita: bella azione personale di Saavedra che tira, Velazquez respinge ma Sillero al volo segna il gol del pari. E’ il 4-4 finale. Cp Grosseto: Fongaro (Irace); Paghi, Saavedra (1), De Oro (1), Sillero (1), Cairo (1), Barragan, Giabbani, Cabiddu. All. Mariotti.