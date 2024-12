Serie A1, una squalifica molto pesante. C’è Follonica-Trissino. Davide Banini assente

Il grande hockey torna al Capannino. Stasera alle 20.45 il Follonica aspetta il Trissino per il recupero della terza giornata di campionato. Una sfida stellare, tra due squadre "ferite", reduci infatti da sconfitte "sanguinose". I maremmani ko a Monza mentre la squadra veneta si è dovuta inchinare per la prima volta in campionato contro il Forte dei Marmi. Una sfida non potrà giocare Davide Banini, fermato per due turni dal giudice sportivo dopo la prova televisiva. A Monza infatti, il giudice ha sentenziato che il Nazionale azzurro "ha colpito volontariamente con una gomitato il giocatore del Monza, Valentino Marzonetto". Una squalifica arrivata dopo la segnalazione della società brianzola che ha spedito il filmato al giudice sportivo. E Silva dovrà dunque fare a meno di uno dei giocatori migliori, capocanniniere della squadra. Servirà dunque triplicare gli sforzi. La società ha comunque annunciato reclamo per avere Banini almeno sabato (se la squalifica sarà ridotta) contro il Cgc Viareggio sempre al Capannino. Il Trissino, dopo il ko con il Forte, dovrà cercare il colpaccio in una pista storicamente difficile per i veneti. A dare la scossa all’ambiente ci ha pensato Stefano Zampoli, il portierone pratese che ormai da anni è una colonna del Trissino. "Adesso ci rimangono le ultime due partite dell’anno – ha detto Zampoli – il recupero della terza giornata su una pista difficile come quella di Follonica, da sempre molto difficile. Ovviamente le prepareremo tutte e due nello stesso modo di tutte le altre, pensando ad una partita alla volta. Ci stiamo preparando ad una battaglia a Follonica, sappiamo che loro in casa sono una squadra molto ostica, ma noi dobbiamo andare là e dare il 100% perché vogliamo vincere e riprendere il nostro cammino in campionato". Atteso comunque il pubblico delle grandi occasioni.