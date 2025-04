Serie A2 femminile basket: sprint finale per i playoff promozione A1

La serie A2 femminile di basket è allo sprint finale: sabato a Cagliari contro la Virtus si concluderà la regular season, per lasciare il posto alla competizione per la promozione in A1, ovvero i playoff, con gare incrociate fra i due gironi. Vi partecipano le prime otto squadre di ognuno dei due gironi. Le squadre s’incontreranno al meglio di due su tre partite. Abbiamo accennato alle prime quattro (Costa, Galli, Milano ed Empoli), ecco ora le probabili prime otto del girone B, in cui la situazione è molto da decifrare per i playoff, che avranno inizio il 19 aprile.

Le prime otto della regular season le conosceremo sabato 19. Fatta eccezione per la Galli (nella foto l’allenatore José Garcia), che per ragioni logistiche giocherà sabato alle 14,30, tutte le altre scenderanno

sul parquet alle 21.

Nel girone A le otto per i playoff, a parte le quattro papabili citate alla promozione in A1, le otto dovrebbero essere:

Costa Masnaga, Galli, Milano, Empoli, Livorno, Broni,

Virtus Cagliari e Selargius.

