Serie a2 femminile. Garcia e la Galli all’esame Milano

È il giorno del big match della pallacanestro di A2 femminile. Siamo alla nona giornata. La Repower Sanga Milano e Galli si incontreranno alla Palestra Giordani. Palla a due alle ore 19. Uno scontro in chiave futura della Coppa Italia del prossimo mese di marzo.

Coach José Garcia recupera la play Erica Degiovanni, ma non la capitano guardia Maria Flora Lazzaro.

Josè Garcia ripete: "Loro sono una squadra fortissima, una delle migliori. Ma la mia squadra è sempre la più brava. Cercheremo di difendere il primato".

Il direttore sportivo Andrea Franchini: "Affrontiamo una squadra impegnativa, che ha un roster titolato, con giocatrici che vengono dalla A1, come la Toffali, Zelutte, Nori e Cicic. Ma noi se giochiamo bene come sappiamo, potremo anche farcela". La squadra valdarnese partirà in pullman stamattina

dopo l’allenamento.

Gli arbitri saranno Giuseppe Scarfo e Riccardo Spiello.

