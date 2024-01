Serie A2. Il Gruppo AF Tushe festeggia la vittoria

Bella vittoria per la Gruppo AF Tushe Prato. Le ragazze allenate da Valentina Megli hanno rispettato il pronostico e al Pala Keynes hanno avuto la meglio sul fanalino di coda Flavioni Civitavecchia per 32-24. Partita mai in discussione, con le pratesi che già nel primo tempo hanno scavato il solco chiudendo in vantaggio per 16-10. La buona prestazione è proseguita anche nella ripresa, portando alla conquista di due punti preziosi che consentono a Ucchino e compagne di restare al comando della classifica del girone C della serie A2 femminile in compagnia del Chiaravalle, che a sua volta è uscito vincente dalla terza giornata di ritorno, battendo 34-21 l’Euromed Mugello. Questo il tabellino: Grassi, M. Micotti 8, Amerighi 2, Gurra 7, R. Micotti 1, Della Maggiora 3, Niccolai 1, Logica, Rubbino 1, Saccenti 1, Del Bono 1, Rossi 3, Martinelli 3, Ucchino 1, Bartalucci, D’Avossa. La classifica: Chiaravalle e Gruppo AF Tushe Prato 13 punti; Camerano 11, Conversano 5; Euromed Mugello 3; Flavioni Civitavecchia 0.

M.M.