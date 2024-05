Serie a2. L’Hockey Prato deve arrendersi al Pumas Viareggio

L’Hockey Prato cede dopo una partita combattuta con il Pumas Viareggio, seconda forza del campionato di serie A2. I ragazzi di Bernardini dopo le ultime due vittorie sono scesi in pista con grinta e determinazione lottando su ogni pallina fino alla sirena finale. Gli ospiti hanno fatto la partita, ma la squadra pratese è rimasta attaccata alla gara fino alla fine di una sfida che ha visto i portieri grandi protagonisti con una menzione per Alessandro Vespi autore di ottime parate, compreso un tiro diretto e due rigori. Alla fine gli ospiti vincono però per 2-0. Il punteggio si sblocca nella prima frazione, col Pumas che passa in vantaggio con una deviazione volante di Pesavento. Il Prato crea diverse situazioni pericolose senza riuscire a trovare il pareggio. Nel finale di tempo ancora decisivo Vespi con una doppia parata sul rigore tirato da Pesavento. Nella ripresa la partita continua a restare aperta, ma gli ospiti la chiudono col 2-0 al termine di un’azione personale di Cardella.