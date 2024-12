Serie a2 maschile. Bel successo esterno del Castiglione a Prato

Vittoria esterna a Prato per l’Hockey Castiglione Blue Factor. Seppur in formazione largamente rimaneggiata, i biancocelesti di Bracali con una gara solida battono il Prato per 7-3 nella seconda giornata di A2. Parte bene il quintetto maremmano e dopo due minuti Santoni imbecca Guarguaglini che entra in area e segna. Il Prato però la ribalta: contropiede di Baldesi che offre a Barbani, solo sul secondo palo per l’1-1. Quaranta secondi e Lorenzo Capuano per Barbani, quindi assist al bacio davanti al portiere per Baldesi che non sbaglia, vale il 2-1 laniero. Maldini si accentra e spara un missile che vale il 2-2. Nella ripresa il ritmo sale di tono. Dal dischetto Baldesi batte Saitta e riporta avanti i suoi, 3-2. Da questo momento la partita cambia, Buralli in slalom pareggia al 17’, 3-3. Guarguaglini s’inventa un alza e schiaccia da dietro porta che dà il 4-3. Maldini al volo porta sul 5-3 il Castiglione. Guarguaglini sul secondo palo, assist di Buralli, in power play mette dentro il 6-3. A novanta secondi dalla fine Poli aggancia Guarguaglini: dalla punizione Buralli avanza e segna il definitivo 7-3.