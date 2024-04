Serie B femminile: Prato Calcio a 5 affronta la capolista C5 Roma al Pala Rogai

Dopo il turno di sosta, riparte anche il campionato di serie B femminile e lo fa per il Prato Calcio a 5 con un testa-coda. Le biancazzurre, purtroppo ultime in classifica, riceveranno infatti la visita della capolista C5 Roma. Il match sarà disputato questo pomeriggio al Pala Rogai, con inizio alle ore 16. La classifica è davvero brutta per le pratesi, che con sole tre giornate ancora da disputare, devono recuperare quattro punti alla coppia Cus Pisa e Real Gryphus, terzultimi e in questo momento salvi, mentre sono tre le distanze dalla Virtus Ciampino che è penultima. Oggi mancherà la squalificata Pili.

M. M.