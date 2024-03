Serie B femminile. Rlc Sistemi finisce male. Sconfitta e sesto posto

Si chiude con un sesto posto finale la stagione di serie B femminile regionale della Rlc Sistemi. Le pratesi vengono sconfitte da Le Mura Spring Lucca 55-33 nella seconda gara dei play off e devono dire addio alla post season. Dopo la prima gara persa a Lucca, dove con un primo tempo troppo blando Prato aveva compromesso la partita, in questa gara le ragazze della Rlc Sistemi cercano un approccio più aggressivo e prendono subito il comando del gioco. Primo quarto decisamente a favore delle padrone di casa, con Lucca sorpresa dalla partenza a razzo delle avversarie. Alla prima sosta la Rlc Sistemi è avanti 16-11. Buon ritmo anche nel secondo quarto con le pratesi che riescono a restare sempre avanti anche se cominciano a sbagliare alcune soluzioni facili, mentre la squadra ospite attacca meglio la difesa pratese, che perde un po’ di aggressività. A metà gara squadre negli spogliatoi sul 26-28 in favore delle ospiti. Dopo la sosta lunga, purtroppo, Prato si perde in fase offensiva. La Rlc Sistemi segna solo 2 punti nel terzo quarto. Il tabellino pratese: Billi , Sautariello 2, Ponzecchi 2, Mandroni 6, Franchini 2, Garatti 7, Popolo 2, Trucioni 12; Pagliai, Cipolletta. All. Pilli.