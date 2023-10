Serie B girone B. Le ragazze del Prato a Perugia: caccia alla prima vittoria

Terza trasferta consecutiva su altrettante giornate di campionato per la squadra femminile del Prato Calcio a 5. Dopo l’esordio a Latina contro la Littoriana e l’inversione di campo stabilita per il match del turno precedente con l’Arzachena, oggi alle biancazzurre tocca andare a far visita al Perugia. L’obiettivo è la prima vittoria stagionale, dal momento che nelle prime due uscite sono arrivati altrettanti pareggi. Perugia-Prato Calcio a 5 sarà disputata al PalaPellini con inizio alle ore 16. Le altre gare della terza giornata: Eventi Futsal-Shardana, Arzachena-Virtus Ciampino, Nuova Comauto Pistoia-Real Gryphus, Littoriana-Cus Pisa, C5 Roma-Fondi. La classifica: C5 Roma 6 punti; Perugia, Littoriana, Real Gryphus 4; Shardana, Eventi Futsal, Pistoia, Cus Pisa 3; Prato Calcio a 5 2; Arzachena 1; Virtus Ciampino e Vis Fondi 0.

M. M.