L’Italgronda Futsal Prato conserva il primo posto solitario nella classifica del girone C della serie B maschile. Alla ripresa delle ostilità, dopo lo stop forzato per l’emergenza alluvione, la squadra allenata da Massimo Zudetich ha avuto la meglio per 5-4 della Real Casalgrandese. E’ stato un match combattuto quello giocato al Pala Keynes, in cui gli ospiti erano andati al riposo in vantaggio per 2-1. Poi la rimonta dei pratesi che li ha portati a un successo davvero prezioso grazie alle reti di El Gallaf, Montorzi, D’Amico, Di Maso e Pires.

Queste le formazioni delle squadre che sono scese in campo. Italgronda Futsal Prato: Laino, Di Maso, Pires, Patetta, El Gallaf, Balestri, Truschi, Pacini, Votano, Montorzi (foto), D’Amico, Di Maria. All.: Zudetich. Real Calgrandese: Venturi, Marzano, Filadelfia, Checa, Bonini, Raiola, Ben Saad. All.: Checa. Ad andare in gol per gli ospiti sono stati Ben Saad con una tripletta e Checa. La classifica: Italgronda Futsal Prato 10 punti; Sangiovannese, Pontedera e Boca Livorno 9; Arpi Nova Campi Bisenzio 7; Bagnolo in Piano, Vigor Fucecchio, Balca Poggese 6; Real Casalgrandese, Sant’Agata e Levante 4; Mattagnanese 3. I pratesi torneranno in campo sabato ancora in casa per affrontare il Boca Livorno, mentre non si giocherà in settimana la partita di recupero con il Futsal Pontedera perché è stata ulteriormente rinviata al 19 dicembre.

M.M.