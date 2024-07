Serie B Nazionale. Supercoppa di serie B. La Fabo sfiderà Ruvo

Nemmeno l’estensione a 42 squadre della nuova Serie B Nazionale extra-large ha indotto la Lega Nazionale Pallacanestro a fare a meno della Supercoppa, la competizione che ogni hanno la LNP organizza come prologo della stagione cestistica di A2 e B. Stavolta però c’è un format ben più snello ed esclusivo: accedono di diritto alla Final Four soltanto le squadre che si sono aggiudicate i trofei LNP nella stagione 2023/2024. Con loro le migliori classificate al termine dei playoff, con ovvia esclusione delle promosse ai campionati superiori. "A seguito della conclusione del percorso di riforma dei campionati, la formula della Supercoppa torna alla strutturazione applicata fino all’edizione 2019 – si legge nella nota di LNP –. Abolita la fase di qualificazione, la Final Four assegnerà il trofeo per la Serie A2 e la Serie B Nazionale attraverso gare di semifinale e finale, in sede unica". Saranno dunque due mini-tornei da quattro squadre ciascuno, da disputare il 21 e 22 settembre 2024 nello stesso palazzetto (l’ipotesi di un Roma-bis è più viva che mai), ad assegnare i primi trofei della prossima annata cestistica. Daltra parte il via ufficiale ai campionati fissato per il 29 settembre 2024 non lasciava molto spazio a soluzioni alternative. In base ai nuovi criteri stabiliti le qualificate alla Supercoppa Old Wild West di Serie B se lo giocheranno Fabo Herons Montecatini e Pielle Livorno, vincitrici rispettivamente Coppa Italia e Supercoppa, anche Roseto e Ruvo di Puglia, le migliori classificate fra le squadre eliminate ai playoff. La formazione di coach Federico Barsotti ha la possibilità di alzare al cielo un altro trofeo dopo quello conquistato a marzo, e come in quell’occasione ad attenderla in semifinale ci sarà la Liofilchem Roseto, mentre dall’altra parte del tabellone la semifinale vedrà la Pielle Livorno opposta a Ruvo di Puglia, nel remake della finale di settembre scorso.

Filippo Palazzoni