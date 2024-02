Serie c. Derby sfortunato per i Gispi Tigers: a fare festa è la squadra cadetta dei Cavalieri

Un incontro particolarmente combattuto, come dovrebbe essere del resto ogni derby. E gli appassionati non sono rimasti delusi, per quanto i Gispi Tigers abbiano registrato la seconda sconfitta per quanto concerne questa fase della stagione. A prevalere, nel match valido per la terza giornata della fase di promozione della Serie C di rugby, è stata la formazione cadetta dei Cavalieri, alla luce del 17-13 finale. Una partita andata in archivio ieri a Sesto Fiorentino, nella quale sono stati per contro gli uomini di Alessandro Boscolo ed Elia Guastini a partire in quarta: a pochi minuti dall’inizio, un calcio di punizione di Doni regalava il momentaneo vantaggio ai Tigers.

E anche dopo la reazione dei Cavalieri "B", una meta di Banci trasformata da Doni ha riportato il risultato sul 10-10. Nel secondo tempo il "solito" Doni aveva riportato avanti avanti i suoi, lasciando presagire un successo. Il Sesto ha tuttavia messo a segno la meta decisiva, riprendendosi il primato e riuscendo a difendersi sino alla fine della contesa.

I Tigers avranno ad ogni modo più di una settimana per recuperare le energie e per focalizzarsi sui prossimi incontri, in questo scorcio di torneo che mette in palio la possibilità di salire di categoria. Sulla base del regolamento poi, la squadra prima classificata potrà accedere direttamente alla Serie B 2024/2025. La carica motivazionale non dovrebbe insomma mancare, a ben vedere. E nei prossimi giorni, il gruppo riprenderà gli allenamenti in vista del prossimo match: i Tigers affronteranno la corazzata UR Firenze, in una gara che si preannuncia già adesso equilibrata ed interessante.

