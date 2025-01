Serie c E DIVISIONE REGIONALE 1. Landini cerca il riscatto a Torino. Golfo dei Poeti sconfitto a Rapallo

LERICIDa una torinese all’altra, sperando in un esito ben diverso. Dopo la batosta casalinga contro la 5 Pari, la Gino Landini fa visita oggi alle 18 al Cus Torino viceapolista nel Girone A della Conference Nord Ovest. Le altre partite in programma: Amici San Mauro Torinese-Bra, Piossasco-Cus Genova, 5 Pari Torino-Pallacanestro Vado, Don Bosco Livorno- Livorno, Granda College Cuneo-Campus Piemonte e My Basket Genova-Amatori Savigliano.

In Serie C femminile la Landini fa visita alla Ponente ad Alassio domani alle 18.30. Ardita Juve Genova-Sestri Levante e Lavagna-Pegli le altre gare, mentre la Cestistica Spezzina (in campo con la Under 19) giocherà in posticipo in casa contro Savona lunedì alle 19.

In Divisione Regionale 1 maschile la Golfo dei Poeti ha perso 85-80 il posticipo con la Next Step a Rapallo. Coach Edoardo Soncini ha schierato: Di Benedetto C. 11, Pizzanelli 6, Preci 7, Russo M. 2, Beltrami 7, Russo L. 2, Giananti L. 2, Vignali 14, Giananti D. n.e., Gelmuzzi 27, Di Benedetto M. n.e., Moscatelli 2. I lericini hanno l’occasione di riscattarsi nel match casalingo domani alle 18 al PalaBiagini contro la pericolante Blue Sea Lavagna. Le altre partite: Ardita Juve Genova-Tigullio, Aurora Chiavari-Next Step Rapallo, San Remo-Juvenilia Varazze e Novi Busalla-Pegli.

Nella foto: Letizia Fiori (Landini Lerici)