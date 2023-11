Serie C femminile. Il Follonica riceve la Robur Massa

Dopo il turno di riposo torna in campo la Pallavolo Follonica. Per il quinto turno di serie C femminile le ragazze di coach Giuseppe D’Auge oggi alle 18 al Palagolfo se la vedranno contro la Robur Massa per una partita da vincere a tutti i costi. Dopo il turno di riposo e la partita rinviata causa maltempo, le ragazze follonichesi hanno avuto modo di oliare al meglio gli ingranaggi dopo una vittoria e una sconfitta nelle prime due giornate. Con tre punti in cascina le biancoblù se la vedranno contro le massetane a quota due punti, con zero vittorie. Nessun successo ma tanta caparbietà per la formazione ospite che in due circostanze ha portato l’incontro al quinto set, poi perdendo, ma comunque muovendo la propria classifica. Il programma: Pallavolo Follonica-Robur Massa, Oasi Volley Viareggio-Baia del Marinaio Volley Cecina, Volley Livorno riposa, Volley Peccioli-Delfinopescia, Ecoresort Paradu Donoratico Volley-Pallavolo Cascina, Padiatuss Pallavolo Casciavola-McDonald’s Volley Porcari.