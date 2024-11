Serie C. Gispi Tigers, duello con il Bellaria Pontedera

Battere il Bellaria Pontedera, per centrare il terzo successo stagionale in altrettanti incontri ed approdare così al girone-promozione di Serie C. E’ l’obiettivo che i Gispi Tigers cercheranno di centrare oggi, nel match che andrà in scena alle 14,30 odierne al Coiano. Sin qui, gli uomini di coach Lorenzo Vannini non hanno sbagliato un colpo: dopo aver annichilito l’Unione Rugby Montelupo all’esordio (con un eloquente 61-0) si sono imposti anche nel derby valido per la seconda giornata della fase preliminare del torneo, regolando anche il Rugby Pistoia per 37-12. Due successi che hanno consentito ai rugbisti pratesi di chiudere il girone in prima posizione a punteggio pieno (davanti ai rivali pistoiesi guidati in panchina da Valter Nutini e dall’ex-Cavalieri Union Mattia Evangelisti in campo, ndr). E in virtù del piazzamento, affronteranno il Bellaria, una delle seconde classificate negli altri gironi. Una vittoria garantirebbe l’accesso immediato alla seconda fase del campionato, quella che raggrupperà le migliori squadre sulla base dei risultati ottenuti nel girone che metterà in palio un posto nella Serie B 2025/26.

Giovanni Fiorentino