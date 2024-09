Serie C, i biancorossi in campo alle 18.30. Carpi all’assalto del super Perugia: "Si può fare»

CARPI

Il Carpi delle due buone prove d’esordio ma dei soli 2 punti in classifica prova ad azzerare tutto per affrontare oggi (ore 18.30) l’ennesimo avversario di grande caratura.

Al ’Cabassi’ arriva il Perugia fresco di cambio di proprietà – ieri la firma per la cessione da Santopadre alla cordata argentina guidata da Javier Faroni – con una rosa faraonica che fa paura nonostante i 14 assenti. Gli umbri vantano insieme il miglior attacco (6 gol in 2 gare) e il capocannoniere del girone (Montevago, per lui 5 gol in 4 gare ufficiali) e saranno vogliosi di cominciare bene la nuova gestione societaria. "Qualcuno mi ha fatto notare le tante assenze del Perugia – spiega mister Cristian Serpini – ma se immagino una possibile squadra titolare vedo almeno 8 giocatori che hanno fatto A e B: Gemello era il vice di Milinkovic Savic a Torino, poi Mezzoni, Angella, Ricci, Matos e lo stesso Montevago, giusto i primi che mi vengono in mente. Hanno una rosa pazzesca, con 32 giocatori e tanti ricambi. Gli assenti sono in maggior parte giovani o giocatori fuori lista. Li ho visti nel 3-0 con la Spal e mi hanno impressionato. È una delle mie favorite, ma se il Carpi fa il Carpi può mettere in difficoltà tutti". I biancorossi vengono dal pari di Busto che ha lasciato sensazioni positive ma anche cose su cui lavorare. "Dobbiamo lavorare sue due cose in particolare – prosegue il tecnico – essere un po’ più concreti davanti, perché in C non hai mai troppe occasioni. E soprattutto elevare il nostro minutaggio nella fase dominante, quella di possesso palla. Con Rimini e Milan l’abbiamo fatto per 50’-60’, ma dobbiamo alzare. Quando hai la palla non rischi di prendere gol mentre con qualche imprecisione abbiamo concesso un paio di ripartenze pericolose". Sono tanti gli acciaccati da valutare. "Mandelli conto al 100% di averlo – ancora Serpini – per Contiliano e Calanca, dolorante al polpaccio, vediamo come va la notte, mentre Figoli è quello un po’ più indietro. Puletto è recuperato, anche se indietro di condizione: lo vedo da trequartista mentre per fare la mezz’ala gli serve ancora tempo". L’ultima battuta è per le punte. "Solo Sall fin qui ha fatto il 120% quando è entrato – conclude – gli altri stanno andando bene ma sanno che da loro mi aspetto che facciano ancora meglio. Le mie scelte sono condizionate anche dai centimetri per le palle inattive: per questo ci servono in campo Cortesi e Gerbi per struttura".

Programma. Dopo i 3 anticipi di ieri sera (Gubbio-Ternana, Pineto-Arezzo e Rimini-Pescara), oggi per la 3^ giornata si giocano Pianese-Campobasso (16,15), poi Carpi-Perugia, Pontedera-Sestri, Spal-Lucchese e Legnago-Vis Pesaro alle 18,30 ed Entella-Ascoli alle 21,15, rinviata al 18 Torres-Milan Futuro.

Davide Setti