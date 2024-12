Serie c. I Gispi Tigers cedono al Firenze. Vannini: "Abbiamo peccato di superficialità»

"Peccato per il risultato. Abbiamo peccato di superficialità in alcuni momenti, in una gara che con una maggior concentrazione avremmo forse potuto vincere". E’ il commento di coach Lorenzo Vannini, a proposito della sconfitta rimediata ieri dai Gispi Tigers contro il Firenze.

Un match andato in scena a Coiano che ha visto i fiorentini imporsi per 15-14, al termine di un match comunque in bilico. Vannini e Luca Nuti hanno fatto ampio ricorso al turnover, considerando che i Tigers sono già qualificati al girone-promozione della Serie C 2024/25.

Il gruppo tornerà in campo domenica prossima per l’ultima gara di questa fase del campionato: nemmeno in quel caso in palio ci saranno punti pesanti, ma vincere aiuta com’è noto a vincere. Anche se la coppia Vannini – Nuti ha comunque motivi per essere soddisfatta: un cammino che sin qui può ad ogni modo considerarsi più che positivo quello del Gispi, visto che dopo il netto 61-0 inflitto all’UR Montelupo in occasione del debutto stagionale, è arrivato il successo nel derby contro il Rugby Pistoia (che ha garantito il primo posto nel mini-girone) e la successiva affermazione contro il Bellaria Pontedera, che ha permesso di staccare il pass per il girone-promozione. Le ultime due sconfitte contro il sodalizio fiorentino lasciano il tempo che trovano, considerando la formula della kermesse. Bisognerà quindi tornare a fare valutazioni effettive quando inizierà il girone-promozione, fra qualche settimana: a quel punto la carica motivazionale non dovrà mancare. "Domenica prossima affronteremo l’Arezzo – ha concluso Vannini – sarà un banco di prova interessante in vista delle prossime gare: vogliamo ben figurare".