Serie C. I Gispi Tigers combattono. Ma a spuntarla è Arezzo

Una sconfitta contro una delle compagini più accreditate al salto di categoria maturata per un solo punto, al termine di un incontro combattuto. Ecco perché i Gispi Tigers possono comunque vedere il bicchiere mezzo pieno, nonostante il 14-13 imposto dai padroni di casa del Vasari Arezzo nel match andato in archivio domenica. Un incontro valido per la prima giornata della fase-promozione del campionato di Serie C di rugby, che vede gli uomini di Alessandro Boscolo ed Elia Guastini impegnati insieme ad altre sei formazioni. Una sorta di "girone elite" che raggruppa le formazioni più forti di Toscana e Sardegna, per quel che riguarda la C: al termine dei gironi di andata e ritorno, la squadra prima classificata accede direttamente alla Serie B 2024/2025. Il livello si è quindi alzato notevolmente rispetto alla prima fase, ma i rugbisti pratesi hanno tenuto botta: gli aretini hanno vinto grazie al vantaggio accumulato nella prima frazione (chiusasi sul 14-0) che ha consentito loro di mantenere quel punto di vantaggio necessario per arrivare alla vittoria. Per i Tigers, l’occasione di riscattarsi arriverà ad ogni modo domenica prossima, quando a Coiano arriveranno i Mascalzoni del Canale.

g. f.